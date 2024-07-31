رغم تراجعها.. استطلاع يظهر تقدم هاريس بنقطة مئوية على ترامب

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أظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، أن هاريس تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين، مقابل 42% لترامب.

وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" الأسبوع الماضي قد أظهر تقدم هاريس على ترامب بواقع 44 إلى 42%.

وعززت هاريس موقعها بوصفها مرشحة عن الحزب الديمقراطي على مدى الأيام العشرة الماضية، وذلك بعد أن رضخ الرئيس جو بايدن (81 عاماً) للضغوط المتزايدة داخل حزبه وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، انهمرت التبرعات ورسائل التأييد على هاريس.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين المسجلين يفضلون نهج ترامب في مجالات الاقتصاد والهجرة والجريمة، في حين يرون أن هاريس لديها خطة أفضل في مجال الرعاية الصحية.

وشمل الاستطلاع 1025 بالغاً أميركياً، من بينهم 876 ناخباً مسجلاً، وأجري عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في الفترة من 26 إلى 28 تموز.