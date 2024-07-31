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This combination photo shows Vice President Kamala Harris, left, at the White House in Washington, July 22, 2024, and Republican presidential candidate former President Donald Trump at an event July 26, 2024, in West Palm Beach, Fla. Just 99 days before Election Day, a fundamentally new race is taking shape with new candidates, a new issue focus and a new outlook for both parties. Harris is smashing fundraising records and taking over social media. Republicans are fearful and frustrated as they struggle to accept the new reality that Trump's victory is no sure thing. (AP Photo)
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الانتخابات الأميركية

رغم تراجعها.. استطلاع يظهر تقدم هاريس بنقطة مئوية على ترامب

أظهر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز/إبسوس" أن المرشحة الديمقراطية تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين، مقابل 42% للمرشح الجمهوري

واشنطن - رويترز
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أظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، أن هاريس تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين، مقابل 42% لترامب.

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وكان استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" الأسبوع الماضي قد أظهر تقدم هاريس على ترامب بواقع 44 إلى 42%.

وعززت هاريس موقعها بوصفها مرشحة عن الحزب الديمقراطي على مدى الأيام العشرة الماضية، وذلك بعد أن رضخ الرئيس جو بايدن (81 عاماً) للضغوط المتزايدة داخل حزبه وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، انهمرت التبرعات ورسائل التأييد على هاريس.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين المسجلين يفضلون نهج ترامب في مجالات الاقتصاد والهجرة والجريمة، في حين يرون أن هاريس لديها خطة أفضل في مجال الرعاية الصحية.

وشمل الاستطلاع 1025 بالغاً أميركياً، من بينهم 876 ناخباً مسجلاً، وأجري عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في الفترة من 26 إلى 28 تموز.

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