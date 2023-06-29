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This combination of photos shows Florida Gov. Ron DeSantis speaking on April 21, 2023, in Oxon Hill, Md., left, and former President Donald Trump speaking on March 4, 2023, at National Harbor in Oxon Hill, Md. The competition between Trump and DeSantis is intensifying as the former president is scheduling a return trip to Iowa on the same day that the Florida governor was already going to be in the state that will kick off the Republican contest for the White House. (AP Photo/Alex Brandon)
ديسانتيس وترمب - تعبيرية
الانتخابات الأميركية

ديسانتيس يزاحم ترمب في ولاية نيو هامبشاير.. والأخير غاضب

وصف انتقادات الرئيس السابق له بأنها "غريبة"

بندر الدوشي - واشنطن
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وصف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، انتقادات الرئيس السابق دونالد ترمب لزيارته الانتخابية إلى نيو هامبشاير والتي تزامنت مع تواجد ترمب بأنها "غريبة" خلال مقابلة يوم الأربعاء. وفي مقابلة مع الفوكس نيوز قال "هذا غريب". مضيفا "إنها ولاية كبيرة، وهناك الكثير من الناخبين".

وعقد كل من ترمب وديسانتيس فعاليات لحملتيهما الرئاسية يوم الثلاثاء في الولاية، إلى جانب المرشحين الجمهوريين حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق نيكي هايلي ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

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وكان ترمب يتحدث في غداء "Lilac" التابع لاتحاد نيو هامبشاير للنساء الجمهوريات (NHFRW) في كونكورد، بينما أقام ديسانتيس فعاليته في قاعة بلدية على بعد ساعة في مقاطعة هوليس بولاية نيو هامبشاير.

وليس غريبا أن يعقد المرشحون فعاليات في ولاية ما في نفس اليوم، لا سيما في حالة التصويت المبكر.

ومع ذلك، أصدرت منظمة "NHFRW" الأسبوع الماضي، بيانًا تطلب من ديسانتيس إعادة جدولة الحدث بحجة أنه كان إلهاء أو محاولة تشويش على ترمب، واستقال اثنان من أعضاء المجموعة بسبب البيان.

وتطرق ترمب نفسه إلى الموضوع أثناء حديثه إلى مؤيديه يوم الثلاثاء في نيو هامبشاير. وقال ترمب عن ديسانتيس: "بالمناسبة، إنه يعقد حدثًا الآن والذي يعتبر غير لطيف. إنه يعقد حدثًا الآن للتنافس معنا. حسنا خمن ماذا؟ لم يحضر أحد".

وفي حين أن ديسانتيس قد حضر وسط حشد من الجماهير في قاعة مدينته يوم الثلاثاء، إلا أنه مازال يتخلف عن ترمب في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني وفي نيو هامبشاير، وفقًا لاستطلاعات الرأي الجديدة.

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وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز سانت أنسيلم للدراسات الاستقصائية، أن 47% من المستطلعين قالوا إنهم يؤيدون ترمب، مما يمثل زيادة بمقدار 5 نقاط منذ استطلاع سانت أنسيلم الأخير في مارس.

ومن ناحية أخرى، شهد ديسانتيس انخفاض دعمه بمقدار 10 نقاط مما أدى إلى انخفاضه إلى 19% بشكل عام.

وعندما سألته "فوكس نيوز" عن أرقام استطلاعاته المنخفضة، قال ديسانتيس: "روما لم تُبن في يوم واحد، سيولي الكثير من هؤلاء الناخبين مزيدًا من الاهتمام عندما ندخل الخريف والشتاء. وهذا هو الواقع".

وقال ديسانتيس "أعتقد أننا نتمتع بحضور أفضل على الأرض من أي مرشح آخر".

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