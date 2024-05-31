أول تعليق من إيفانكا على إدانة والدها ترامب: "أحبك يا أبي"
من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو المقبل
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في أول تعليق من إيفانكا ترامب بعد إدانة والدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ 34 تهمة جنائية، الخميس، شاركت إيفانكا صورتها وهي طفلة في حضن أبيها، وعلقت" أحبك يا أبي".
#إيفانكا_ترمب تشارك بصورتها وهي طفلة في حضن والدها وتعلق: "أحبك أبي".. في أول رد فعل لها بعد إدانة #دونالد_ترمب بـ 34 تهمة جنائية#العربية pic.twitter.com/aSL64cXYTt— العربية (@AlArabiya) May 31, 2024
ودانت هيئة المحلفين في قضية "شراء الصمت" الرئيس الأميركي السابق بكل التهم في محاكمته الجنائية بنيويورك وعددها 34 تهمة الموجهة إليه في قضية "شراء الصمت"، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو المقبل.
ودِين ترامب، لخميس، بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرما مدانا.
وينهي الحكم بالإجماع الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون العامون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وعلق ترامب على قرار هيئة المحلفين بإدانته قائلا: "أنا بريء وكل هذا التزوير قام به بايدن"، معتبرا أن حُكم الإدانة الصادر بحقّه "عاراً".
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