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مصر.. حبس شاب تعدى على والدته بالضرب وطردها من مسكنها

عنف امرأة
تعبيرية

مصر.. حبس شاب تعدى على والدته بالضرب وطردها من مسكنها

تمهيداً ليبيع مسكنها.. والتحريات أكدت أن المتهم دائم التعدي على أمه

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القاهرة - ريم الششتاوي 

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شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية واقعة قاسية، حيث تعدى أحد سكان مركز دسوق على والدته 70 عاماً بالضرب وطردها من مسكنها، ما أثار غضب سكان القرية، وتداول صورة هذه السيدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها للضرب على يد نجلها لطردها من مسكنها بكل الأشكال.

ومن جهتها، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول صورة السيدة التي تعرضت للضرب وإصابات واضحة على وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب، ومن خلال فحص الواقعة من جهة النيابة العامة وبدء التحقيقات فيها، وسماع أقوال السيدة التي تعرضت للضرب، أكدت أن نجلها طردها من مسكنها وذلك تمهيداً ليبيع مسكنها، وأنه سبق أن قام نجلها بالتعدي عليها بالضرب وأحدث بها إصابات بالغة، ونشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.

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ومن جهتها، أكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بعد الفحص صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب، وكانت أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهم دائم التعدي على المجني عليها، وسبق وقام بالتعدي عليها عدة مرات، كما صدر ضده حكم بالحبس لمدة عام بسبب تعديه على والدته.

وأمرت النيابة العامة، الأحد، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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