صدمة في مصر.. شاب يلفظ أنفاسه قبل ساعة من زفافه

صدمة كبيرة وذهول خيّم على أهالي قرية بني سعيد بمحافظة المنيا بصعيد مصر، بعد وفاة شاب قبل ساعة واحدة من عقد أكليل زفافه بكنيسة القرية ليتحول سرادق الفرح إلى سرادق عزاء.

فبعد أن توجه الجميع إلى الكنيسة لعقد أكليل زواج "كيرلس شحاتة" وخطيبته "أريني إسحاق" أمس الاثنين، كان للقدر رأي آخر، حيث سقط العريس مغشياً عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة ببدلة زفافه وفارق الحياة أمام أعين والدته المكلومة وصدمة الأسرة.

و"كيرلس شحاتة" كان يبلغ من العمر 26 عاماً فقط وهو شاب رياضي يعمل مدربا ومنقذ سباحة بإحدى منتجعات مدينة شرم الشيخ السياحية.

صدمة الخبر لم تتوقف عند قرية "بني سعيد" بل طالت مواقع التواصل الاجتماعي حزناً ومواساة وعبر الكثيرون عن صدمتهم بسبب وفاة شاب صغير السن ورياضي معروف بطيب الخلق قبل ساعة واحدة من زفافه ونشر الكثيرون صور العريس "كيرلس شحاتة" و صورا لدعوات الزفاف.

هذا، وأكدت شهادات الأصدقاء والمقربين أن الشاب كان يتمتع بصحة جيدة وأنه شاب مجتهد ومكافح يحظى باحترام وحب الجميع، وأن السعادة كانت تغمره ولا يصبر على فرحة لمّ شمله مع خطيبته، وأنه كان في غاية السعادة الأحد، قبل يوم من الوفاة في "ليلة الحنة" وكان يرقص ويغني ويلتقط الصور كأي عريس سعيد بزفافه.