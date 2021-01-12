فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا

تواصل أجهزة الأمن في مصر جهودها لكشف ملابسات هروب 3 مدانين، كانوا محتجزين بسجن في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال البلاد، بطريقة مثيرة.

في التفاصيل، كشفت مصادر محلية أن المدانين الثلاثة حفروا ثقباً كبيراً في جدار السجن وتسللوا منه فجر أمس الاثنين دون أن يشاهدهم أو يعترضهم أحد وهربوا خارجه، بعد تعطل الكاميرات داخل السجن.

وتبين أن المدانين محكوم عليهم بالإعدام، وهما اثنان من مدينة طنطا وثالث من محافظة كفر الشيخ وأدينوا في جرائم قتل ومخدرات.

اختراق أسوار

ويحقق الأمن في كيفية اختراق أسوار السجن وإحداث ثقب بجدرانه سمح للمتهمين بالهروب وتعطيل الكاميرات وبقاء المحكوم عليهم بالطابق الأول بالمخالفة للتعليمات والبحث عن من سهلوا لهم مهمة الهروب.

وأشارت التحقيقات إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى لصباح أمس، حيث استغل المسجونون فترة الراحة بين تغيير الخدمات الأمنية الخاصة بالسجن ونفذوا عمليتهم بسهولة.

وفيما تستمر التحقيقات، وجه المحامي العام لنيابات غرب طنطا، بتفريغ كاميرات المراقبة، مع استدعاء مسؤولي الخدمات الأمنية والتأكد من وجود شبهة تقاعس وإهمال وتقصير أو عدمه مع سماع أقوال شهود العيان من ساكني المنازل المجاورة للسجن.