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"فتيات التيك توك" اللاتي شغلن مصر.. براءة

مودة الأدهم وحنين حسام

"فتيات التيك توك" اللاتي شغلن مصر.. براءة

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القاهرة - ريم الششتاوي 

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بعد أن شغلت قضيتهما الرأي العام المصري، أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكما ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم وثلاث فتيات أخريات من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية مع إلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

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في التفاصيل، واجهت كل من الفتاتين 9 اتهامات، وهي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واشتراكهما مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقيهما تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، لجلب المزيد من نسب المتابعين لهما، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة، ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما. واشتراكهما في مجموعة على تطبيق واتساب لتلقي تكليفات استغلال الفتيات.

من جهتها قامت النيابة العامة بإحالة الفتاتين بصحبة الـ3 فتيات الأخريات للجنايات.

يذكر أن قضية حنين حسام ومودة الأدهم ظهرت للعلن، بعد رصد مكتب النائب العام تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة بالتحقيق معهما، بسبب نشرهما لمقاطع مصورة عبر حساباتهما الخاصة على موقع تواصل إلكتروني، والتي دعتا من خلاله إلى مشاركة الفتيات في مجموعة إلكترونية تقوم من خلالها بإذاعة بث مباشر للفتيات ليكون متاحا لكل المشاهدين، للتعارف والتحدث، وفي المقابل تحصل الفتيات على أجور بالدولار الأميركي، وذلك للعمل على زيادة المتابعين في البث المباشر، لذلك أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمتين واستجوابهما.

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