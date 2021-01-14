.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حفروا ثقباً وفروا.. ضبط الهاربين من سجن طنطا بمصر

حفروا ثقباً وفروا.. ضبط الهاربين من سجن طنطا بمصر

الأجهزة الأمنية ضبطت الفارين الـ3 المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل ومخدرات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في إلقاء القبض على ثلاثة مساجين هربوا الاثنين الماضي من سجن طنطا بمحافظة الغربية (شمال البلاد) عقب حفرهم ثقباً في أحد الجدران.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحد المتهمين خلال اختبائه في شقة بمنطقة العجيزي بحي أول طنطا، فيما تم ضبط الاثنين الآخرين بمدينة زفتى.

وقال مصدر أمني مصري إن جميع الفارين محكوم عليهم بالإعدام في قضايا قتل ومخدرات.

وكان 3 مدانين محتجزين بسجن في مدينة طنطا قد فروا من السجن فجر الاثنين الماضي بطريقة مثيرة.

مصر.. رحلة يومية لقطر وبتخفيض 20% اعتباراً من الاثنين مصر مصر.. رحلة يومية لقطر وبتخفيض 20% اعتباراً من الاثنين

وكشفت مصادر أن المدانين الثلاثة حفروا ثقباً كبيراً بجدار السجن وتسللوا منه دون أن يشاهدهم أو يعترضهم أحد وهربوا فيما ثبت تعطل الكاميرات داخل السجن. وقامت الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة وكيفية تعطيل الكاميرات وبقاء المحكوم عليهم بالطابق الأول بالمخالفة للتعليمات والبحث عن من سهلوا لهم مهمة الهروب.

وأشارت التحقيقات إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى لصباح الاثنين، حيث استغل المسجونون فترة الراحة بين تغيير الخدمات الأمنية الخاصة بالسجن لينفذوا عمليتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد