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بعد بيان العلا.. أول رحلة من مطار القاهرة إلى الدوحة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

بعد بيان العلا.. أول رحلة من مطار القاهرة إلى الدوحة

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دبي - العربية.نت

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بعد بيان قمة العلا في السعودية، انطلقت صباح الاثنين، أولى رحلات مصر للطيران في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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وأكدت وسائل إعلام مصرية أن طائرة مصر للطيران التي تحمل رقم MS935 من طراز بوينغ B738، أقلت 38 راكبا، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب عبر مبنى 3 بالمطار، وغادرت في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، على أن تعود في تمام الساعة 4:50 تحمل رقم MS936 وتقل 91 راكبا.

وكانت مصادر ملاحية مصرية مطلعة أكدت أنه "تم فتح الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية في الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2021". وأضافت أنه "بمقتضى القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها بداية من منتصف الليل".

وأوضحت المصادر ذاتها أن اتفاقيات النقل الجوي بين مصر وقطر ستعود للتفعيل، بما يسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين مصر وقطر، لافتة إلى أن هذا التنفيذ يتطلب بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.

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