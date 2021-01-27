هتك عرض رجال بالقوة.. حبس "طبيب الفنانين" في مصر

بعد نشر اعترافات على مواقع التواصل ثم تقديم بلاغات تتهمه باستغلال عيادته للتحرش بمرضاه، قررت النيابة المصرية اليوم الأربعاء، حبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة.





في التفاصيل، تلقت النيابة العامة بلاغًا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، واستمعت إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وبعد إلقاء القبض عليه في 25 يناير الجاري استجوبته النيابة وواجهته بالأدلة التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه.

بعدها أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تعليق فنانين

من جهته، علق الفنان عباس أبو الحسن على ضبط الطبيب، من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً : "بعد نضال دام أكثر من ستة أشهر كللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش لأكثر من ثلاثة عقود.. مجرم متخفي في ثياب طبيب عاث فسادا في الأرض لعقود محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة ومنصب ديني.. طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان فأخرسهم عقودا وقد نال كثيرا منهم من اعتداءاته نصيبا كبيرا".

كما أضاف "لو كنت سمعت نصايح من حولي ومحاولاتهم إثنائي عن عزمي، خوفا علي من إدراج اسمي في حدث مشين، قد يؤثر سلبا علي كشخصية عامة، أو أن أتعرض للمساءلة القانونية وربما السجن، ما كنت أقدمت واستمريت في سعيي لإيقاف هذا المجرم".

يشار إلى أن تلك القضية أثارت استهجانا كبيرا من قبل المصريين على مواقع التواصل، وتراوحت التعليقات بين الدعوات لإنزال أقصى العقوبة عليه وبين وضعه في مراكز للعلاج.