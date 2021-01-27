"البيض المخصب".. تفاصيل اللقاح البخاخ لكورونا

يعمل الفريق البحثي بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عن طريق استخدام "البيض المخصب" في تصميم اللقاح باستخدام الهندسة الوراثية العكسية، ويتميز هذا النوع من اللقاح بأنه يتم التلقيح به من خلال الأنف، كما أن تكلفته ستكون بسيطة مقارنة بالأنواع الأخرى من اللقاحات. وفق ما كشف الباحث المصري في علم الفيروسات بجامعة لانكستر البريطانية محمد رحيم لـ"العربية.نت".

فيروس من الدواجن

إلى ذلك، أوضح رحيم أن استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية، من خلال استخدام فيروس "نيوكاسل" وهو فيروس أصله من الدواجن وهو آمن تماماً، حيث تم استخدام هذا الفيروس في علاج العديد من الأورام، "كما عملنا على تصميم (أنتي جيني) يسمى "سبايك بروتين" وهو الذي يعمل على تحفيز الجهاز المناعي للإنسان لينتج أجساما مناعية ضد فيروس كورونا المستجد، ويتم إضافة جزء من هذا الفيروس على فيروس "نيوكاسل"، ويتم إكثاره عن طريق البيض المخصب، وهو البيض الذي يحتوي على جنين بداخله، حيث تتطلب عملية التكاثر للفيروس وجود كائن حي، ثم يتم تجميعه من البيض بعد أن تتم عملية التكاثر للفيروس والعمل على معالجته ثم استخدامه للإنسان، وذلك عن طريق الأنف".

وعن تفاصيل اللقاح المرتقب، قال إن فيروس كورونا يبدأ في مهاجمة الجهاز التنفسي العلوي في البداية وبعد أيام يبدأ في مهاجمة الجهاز التنفسي السفلي، وبالتالي أخذ اللقاح عن طريق الأنف تكون الطريقة الأمثل لمواجهة الفيروس.

وتابع "طريقة صناعة هذا اللقاح هي أكثر سهولة وأقل تكلفة من اللقاحات التي تعتمد على خلايا الزرع النسيجي".

تفاصيل التجارب

وأشار الدكتور محمد رحيم إلى أن "التجارب الخاصة بهذا اللقاح تمت على مرحلتين، الأولى تمت من خلال قياس قدرة اللقاح على إثارة الجهاز المناعي وكانت النتائج مرضية جداً للفريق البحثي، والمرحلة الأخرى كانت من خلال التجربة على الحيوانات وكانت التجارب مبشرة جداً، وبعد أن تخطينا هذه المراحل قمنا بالتجارب مع جامعة تكساس الأميركية بالتعاون مع الفريق البحثي، وتم التأكد من هذه النتائج التي أكدت على كفاءة اللقاح ومأمونيته، كما أن النتائج أثبتت أن حقن الحيوانات بهذا اللقاح قضى على وجود أي إمكانية لنقل العدوى للحيوانات الأخرى".

وأكد أنه تمت الموافقة من منظمة الصحة العالمية للتجارب على الحيوانات، وحصلنا على موافقة للبدء في التجارب السريرية على الإنسان.

كما أكد الدكتور محمد رحيم أن البيض المخصب تقنية سهلة التداول، تتم من خلال استخدام البيض الخالي من المسببات المرضية، كما أنها طريقة آمنة، ولا تحتاج إلى معامل مجهزة وتكلفة اللقاح بسيطة مقارنة بالتكنولوجيا المختلفة في تصنيع اللقاحات الأخرى.