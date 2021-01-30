.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قتل مهندسة دهسا.. إحالة نجل رجل أعمال مصري شهير للجنايات

المهندسة ماي جايد إسكندر
المهندسة ماي جايد إسكندر

قتل مهندسة دهسا.. إحالة نجل رجل أعمال مصري شهير للجنايات

اتهم بحيازته المخدرات بقصد التعاطي وتسببه بإهماله ورعونته في قتل مهندسة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

قررت النيابة المصرية إحالة نجل رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة قتل مهندسة مصرية دهسا.

وأمرت نيابة البحر الأحمر اليوم السبت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازته المخدرات بقصد التعاطي، وتسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المهندسة إسكندر إسحاق حال قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات.

وكشفت النيابة أن المتهم كان يسير بسيارته عكس الاتجاه، وبحالة ينجم عنها الخطر وهو ما كشفه وأكده خمسة شهود فيما أكد تقرير الصحة تعاطي نجل رجل الأعمال للمخدرات.

المهندسة ماي جايد إسكندر
المهندسة ماي جايد إسكندر

وكان شهود عيان قد كشفوا "للعربية.نت" من قبل أن نجل رجل الأعمال دهس المهندسة فور عودتها من مهمة عمل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتبين أن المهندسة التي تقيم في القاهرة كانت قد سافرت للمدينة السياحية يوم الجمعة قبل الماضي لإنجاز مهمة عمل لها، حيث تعمل في مجال الديكور والتصاميم، وفي طريق عودتها للفندق دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

قصة مؤثرة.. يمنية تصاب بجلطة أمام سجن حوثي يحتجز فيه ابنها اليمن اليمن والحوثي قصة مؤثرة.. يمنية تصاب بجلطة أمام سجن حوثي يحتجز فيه ابنها

وتبين أن قائد السيارة نجل رجل أعمال شهير يمتلك عدة مشروعات سياحية وشركات للإنتاج السينمائي، فيما قال شهود عيان من أبناء المنطقة في التحقيقات، إنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها نجل رجل الأعمال في حوادث مماثلة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما دشن رواد مواقع التواصل حملة تواصلية لعدم إفلات المتهم من العقاب، على غرار ما حدث معه سابقا وإحالته للمحاكمة الجنائية مع إجراء تحليل مخدرات له.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد