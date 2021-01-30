قتل مهندسة دهسا.. إحالة نجل رجل أعمال مصري شهير للجنايات

قررت النيابة المصرية إحالة نجل رجل أعمال شهير للجنايات بتهمة قتل مهندسة مصرية دهسا.

وأمرت نيابة البحر الأحمر اليوم السبت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازته المخدرات بقصد التعاطي، وتسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المهندسة إسكندر إسحاق حال قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات.

وكشفت النيابة أن المتهم كان يسير بسيارته عكس الاتجاه، وبحالة ينجم عنها الخطر وهو ما كشفه وأكده خمسة شهود فيما أكد تقرير الصحة تعاطي نجل رجل الأعمال للمخدرات.

وكان شهود عيان قد كشفوا "للعربية.نت" من قبل أن نجل رجل الأعمال دهس المهندسة فور عودتها من مهمة عمل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتبين أن المهندسة التي تقيم في القاهرة كانت قد سافرت للمدينة السياحية يوم الجمعة قبل الماضي لإنجاز مهمة عمل لها، حيث تعمل في مجال الديكور والتصاميم، وفي طريق عودتها للفندق دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وتبين أن قائد السيارة نجل رجل أعمال شهير يمتلك عدة مشروعات سياحية وشركات للإنتاج السينمائي، فيما قال شهود عيان من أبناء المنطقة في التحقيقات، إنها ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها نجل رجل الأعمال في حوادث مماثلة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما دشن رواد مواقع التواصل حملة تواصلية لعدم إفلات المتهم من العقاب، على غرار ما حدث معه سابقا وإحالته للمحاكمة الجنائية مع إجراء تحليل مخدرات له.