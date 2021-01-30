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مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية

Arab League Secretary General Ahmed Aboul Gheit attends a meeting with Algeria's Foreign Minister Sabri Boukadoum (not pictured) in Algiers, Algeria February 29, 2020. REUTERS/Ramzi Boudina
أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية (أرشيفية)

مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية

السيسي يوجّه رسائل للقادة العرب متطلعاً لدعمهم هذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعادت مصر اليوم السبت ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية لولاية ثانية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر بإعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

السيسي مع أبوالغيط في معرض الكتاب في القاهرة في 2019
السيسي مع أبوالغيط في معرض الكتاب في القاهرة في 2019

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة في مصر، إن "إعادة ترشيح أبو الغيط يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه عمل جامعة الدول العربية وحرص الرئيس السيسي على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي".

وأكد راضي "حرص مصر على عمل عربي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية".

أبو الغيط خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة في 2017
أبو الغيط خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة في 2017
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يذكر أن أحمد أبو الغيط من مواليد 12 يونيو 1942، واختير في 10 مارس 2016 لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفاً لنبيل العربي الذي انتهت ولايته في نهاية يونيو 2016.

وشغل أبو الغيط سابقاً منصب وزير خارجية مصر منذ يوليو 2004 حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

أبو الغيط مع حسني مبارك ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في 2009 في القاهرة
أبو الغيط مع حسني مبارك ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في 2009 في القاهرة
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