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الخارجية المصرية تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

سامح شكري
سامح شكري
اليمن والحوثي

الخارجية المصرية تدين محاولات ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعربت مصر مساء اليوم السبت، عن بالغ إدانتها لاستمرار محاولات استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من قِبَل ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت اليوم بمقذوف عسكري محافظة الحرث بمنطقة جازان، فضلا عن محاولتها استهداف المملكة بطائرة مُفخخة بدون طيار تمكنت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح في الأجواء اليمنية.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، دعمها لما تتخذه الشقيقة السعودية من إجراءات تكفل صون أمنها واستقرارها وتحافظ على سلامة مواطنيها في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، وفي سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب وداعميه.

وأعلن الدفاع المدني السعودي السبت، سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى في جازان (جنوب المملكة).

وأوضح الدفاع المدني بمنطقة جازان، في بيان، أنه تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث.

وأضاف: "بمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار".

وأشار الدفاع المدني إلى أنه "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

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