.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصري يلقي زوجته من الطابق الثاني.. رد فعلها لا يصدق!

الشرطة المصرية

مصري يلقي زوجته من الطابق الثاني.. رد فعلها لا يصدق!

هل حفظت العشرة أم تخطط للانتقام بنفسها؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار سقوط امرأة مصرية في الثلاثينيات من العمر، من شرفة منزلها في محافظة الإسماعيلية، بلبلة بين المصريين على مواقع التواصل.

موسكو لواشنطن العرب والعالم موسكو لواشنطن "تدخلكم وقح".. وأوروبا تندد

فبعد أن نقلت إلى المستشفى في حالة إعياء، ومصابة بكدمات واشتباه في كسور بالجسم، قال شهود عيان بالمنطقة، إن مشادة وقعت بين الزوج وزوجته، ما أدى إلى سقوط الزوجة من شرفة الطابق الثاني في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

رفضت الادعاء عليه

وأضافوا ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية أن "الزوجة رفضت ركوب سيارة الإسعاف فور وصولها إلا برفقة زوجها"

فيما أكدت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تتهم الزوج بإلقائها من "شرفة المنزل"، ولم ترغب في تحرير محضر في قسم الشرطة حتى لا يتم القبض عليه أو تتخذ ضده أي إجراءات عقابية.

وقد أثار موقف السيدة هذا استهجان واستغراب العديد من المصريين، الذين انتقدوا تصرف الزوجة، فيما اعتبر آخرون أن في القضية قطب مخفية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد