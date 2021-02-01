السيسي يطالب بتعاون عربي استخباراتي لمواجهة الإرهاب

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتعاون عربي في مجال الاستخبارات لمواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة ومكافحة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.

وفي كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة، أكد السيسي أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وشدد الرئيس المصري على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لا سيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات الأوطان.

كما ناشد المشاركين من أجهزة الاستخبارات العربية التعاون والوقوف صفاً واحداً لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.