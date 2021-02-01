قتل 4 ودفنهم.. إحالة سفاح الجيزة إلى الجنايات

قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، إحالة سفاح الجيزة الذي هزت جرائمه الرأي العام للجنايات.

وأمر الصاوي بإحالة قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في 4 قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمداً أربعة أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

يذكر أن النيابة العامة كانت استمعت لاعترافات المتهم في القضايا الأربع وشهادة 17 شاهداً، وتأكدت من ارتكاب المتهم لجرائمه بعد استخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

بعد 6 سنوات

وكان المتهم قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، الذي عرف بسفاح الجيزة، قد سقط بين أيدي أجهزة الأمن بعد 6 سنوات من القتل والنصب والاحتيال، كانت حصيلتها 4 قتلى، بينهم زوجته وصديقه المقرب، في مدينتي الجيزة والإسكندرية، واستخدم فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي وانتحال صفة ضحاياه تارة، وأشخاص آخرين تارة بأوراق رسمية.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم وفي عام 2015 قرر التخلص نهائياً من صديق عمره رضا محمد، الذي يعمل مهندساً في إحدى الدول العربية منذ 20 عاماً، حيث كان صديقه الوحيد والأمين على أسراره وجميع ممتلكاته أيضاً، ويدير تجارته بعدما أصبح عائقاً أمام حلمه في امتلاك ثروته، فقتله بالسم ودفنه داخل قبر أعده مسبقاً في المنزل.

انتحال هوية وسرقة وقتل

وبعد تلك الجريمة انتحل المتهم هوية صديقه واسمه، وسافر إلى الإسكندرية، وخلال 5 سنوات تزوج باسم صديقه وسرق بعض زوجاته، بينهن طبيبة، حتى سقط في يد الشرطة.

إلى ذلك أنهى المتهم حياة زوجته الأولى فاطمة زكريا بالقتل، حيث دعاها لتناول العشاء، ودس لها السم وضربها بآلة حادة على رأسها، ووضع جثمانها في "فريزر" كبير لحين تجهيز قبرها بجوار قبر صديقه المهندس رضا، ثم دفنها بكامل ملابسها.

وبحسب التحقيقات، تخلص المتهم من فتاة تدعى نادين كانت تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من صديقه وقتلها لخلافات بينهما، ودفنها بجوار جثة زوجته وصديقه، ثم توجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل أدوات كهربائية يملكه بعد أن تنصل من وعوده لها بالزواج. كما أرشد المتهم عن أماكن دفن جثامين ضحاياه وتم استخراجها بعدما تحولت لهياكل عظمية.