مصر.. 3 قتلى في حادث قطار صدم سيارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم في تصادم سيارة بقطار في محافظة أسيوط جنوب مصر.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور القطار رقم 2010، والمتجه من القاهرة إلى أسوان (جنوب)، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان أثناء إغلاقه ما أدى إلى اصطدامها بالقطار ووفاة مساعد سائق القطار واثنين من العمال.

وأضافت أنه يجري حاليا سحب السيارة من أسفل القطار، فيما تم نقل الضحايا للمستشفى.

يذكر أن مصر شهدت في فبراير 2019 حريقا ضخما في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية، أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وعشرات المصابين.

وتنوعت حوادث القطارات في مصر خلال السنوات الماضية ما بين حريق وتصادم، وأسقطت مئات القتلى والجرحى، كان أعنفها حادث حريق قطار الصعيد عام 2002 الذي وقع عند منطقة العياط وبلغ عدد ضحاياه 350 قتيلا، تفحمت جثث معظمهم، واصطدام قطارين في قليوب شمال القاهرة عام 2007 ما أدى إلى سقوط 58 قتيلا وعشرات المصابين، وكذلك حادث تصادم في العياط خلال أكتوبر 2009 أدى إلى سقوط 30 قتيلا.

كما شهدت مدينة منفلوط بأسيوط عام 2002 حادث اصطدام قطار بحافلة مدرسية، أسفر عن مقتل 50 تلميذا.

ووقع حادث بين قطارين في الإسكندرية عام 2017 نجم عنه مقتل41 راكبا.