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إثيوبيا: بنينا 78% من سد النهضة.. ونواصل الملء قريباً

صور أقمار صناعية حديثة لسد النهضة
صور أقمار صناعية حديثة لسد النهضة

إثيوبيا: بنينا 78% من سد النهضة.. ونواصل الملء قريباً

وزير الري الإثيوبي: غير معنيين بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في تحد جديد لمصر والسودان، أكد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم الجمعة، أن أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدا اكتمال بناء أكثر من 78% من السد.

وقال الوزير الإثيوبي، إن بلاده غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات 7 الماضية للمفاوضات التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر.

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كما أوضح خلال مؤتمر صحافي، أن الأعمال الهندسية في بناء السد وصلت إلى 91% بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3%.

المرحلة الثانية من الملء

وأكد أن إثيوبيا ستبدأ عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت إثيوبيا تجاهلت تحذيرات مصرية وسودانية متتالية، بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، حيث صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، مرارا أن بناء السد يسير كما هو مخطط له.

من مفاوضات سد النهضة
من مفاوضات سد النهضة

فشل بعد فشل

يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.

ومنذ العام 2011، أصبح هذا السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)
سد النهضة (أرشيفية- فرانس برس)

وتتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور حوالي 10 سنوات، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى اتفاق.

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