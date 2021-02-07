أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أشار إلى أن مؤتمر إعمار اليمن مرتبط ببدء العملية السلمية، مرحبا بتعيين مبعوث أميركي لليمن.

ودعا إيران لدعم السلام بدلا من تدخلاتها ودعمها لميليشيات الحوثي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، مؤكدا على الترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن دول الخليج.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رحب، الأحد، بتعيين مبعوث أميركي خاص باليمن.

واعتبر المجلس أن تعيين المبعوث الخاص باليمن سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي.

وأكد الأمين العام للمجلس على أهمية دور أميركا في إنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر المجلس أن الأمين العام يتطلع للعمل مع المبعوث لتعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثى ليندركينغ بدأ اتصالاته لمناقشة الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في اليمن.