قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت سفارة فلسطين في القاهرة أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي كنتاج لمباحثات واتصالات ثنائية بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

إلى ذلك، تُستأنف اليوم جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة. وأكدت مصادر فلسطينية مشاركة في الحوار أن أجواء الجلسات كانت إيجابية وأن فتح معبر رفح جاء نتيجة تلك الأجواء الإيجابية.

وكانت قد انطلقت في القاهرة أمس الاثنين، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلى مدار يومين، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل الفلسطينية لتدشين عدة تفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين.

وقال مصدر مسؤول بحركة فتح لـ"العربية.نت" إن اجتماع القاهرة سيبحث التفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية، وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها، والالتزام بنتائجها.

من جهته، قال مصدر مسؤول بحركة حماس لـ"العربية.نت" إن وفد الحركة "سيناقش وبقلب مفتوح كافة القضايا الخلافية للوصول لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع".