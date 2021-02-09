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مصر.. إدراج 18 متهماً من الإخوان على قوائم الإرهاب

مصر.. إدراج 18 متهماً من الإخوان على قوائم الإرهاب

مصدر أمني لـ"العربية.نت": المتهمون متورطون فيما عرف بخلية المنصورة

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قررت محكمة الجنايات في مصر، الثلاثاء، إدراج 18 متهماً من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن "المتهمين من عناصر جماعة الإخوان متورطون فيما عرف بخلية المنصورة التي تورطت بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية بمدينة المنصورة شمال القاهرة. وصدر من قبل حكم قضائي بإعدامهم شنقاً ثم قضت محكمة النقض بإلغائه وإعادة محاكمتهم من جديد".

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كما أضاف أن "قائد الخلية خالد رفعت جاد عسكر حاصل على بكالوريوس العلوم ويقيم في شارع علي بن أبي طالب بمدينة المنصورة، ويساعده إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وهو طالب جامعي يقيم في مساكن أعضاء هيئة التدريس بشارع جيهان بالمنصورة. وقاما مع عدد آخر من طلاب كليات الحقوق والآداب والطب والصيدلية والهندسة عام 2014 بقتل شرطي من مديرية أمن الدقهلية كان ضمن القوة المكلفة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى اعترافهم بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والتخطيط، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية بالمنصورة".

يذكر أنه في نوفمبر الماضي قررت السلطات المصرية إدراج عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

إلى ذلك شملت القرارات إدراج كل من عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، والحسن خيرت الشاطر نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامة سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاتة، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونة، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

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