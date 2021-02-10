مصر تحيل "طبيب المشاهير" للجنايات..وفنان يدخل خط الأزمة

عادت قضية "طبيب المشاهير" الذي هزّ مصر قبل فترة إلى الواجهة مجدداً بعدما أمرت النيابة العامة المصرية بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

فقد أعلنت النيابة إحالة طبيب الأسنان، الشهير "بطبيب المشاهير"، والمحتجز حالياً إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من تحرّش بـ 4 رجال، وذلك بعدما ثبتت عليه التهم عقب شهادة 6 أشخاص، وما أوضحه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له وفحص هاتفه.

5 بلاغات وفنان يدخل خط الأزمة

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قبضت على الطبيب في الـ25 من يناير/كانون الثاني من العام الجاري وذلك بعد أن تلقت النيابة العامة 5 بلاغات في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضده.

وأفادت البلاغات حينها بأن الطبيب المذكور قد تحرش بأشخاص، وبعد استماع النيابة العامة إلى شهاداتهم واطلاعها على ما تقدم إليها من أدلة فنية ضد المتهم أمرت بضبطه.

يذكر أن القضية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قد لاقت دعماً كبيراً حتى دخل بها شخصيات مشهورة آخرها كان الفنان المصري عباس أبو الحسن الذي أعلن تشجيعه للمبلغين عن الطبيب، مناشداً ضحايا آخرين للخروج عن صمتهم وتقديم بلاغات ضده.