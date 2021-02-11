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السيسي: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وركيزة لاستقرار المنطقة

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الرئيس السيسي خلال استقباله مبعوث الملك سلمان

السيسي: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وركيزة لاستقرار المنطقة

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القاهرة -أشرف عبد الحميد

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.

وقال خلال استقباله، اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، إن العلاقات المصرية السعودية تعد ضمانة وركيزة لاستقرار المنطقة لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.



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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الدكتور عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس السيسي من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وتم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.

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