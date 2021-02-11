فيديو لحريق ضخم بمستودع مواد بترولية في مصر

نشب حريق ضخم في أحد مستودعات تخزين المواد البترولية بطريق السويس- القاهرة الصحراوي شرق العاصمة المصرية.

وتلقى اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، بلاغا بتعرض أحد مستودعات تخزين المواد البترولية بطريق السويس القاهرة للاشتعال والحريق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 15 سيارة إطفاء لمحاصرة وإخماد النيران ودفعت وزارة الصحة بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

وقال مصدر أمني إنه تم تطويق موقع الحريق وإغلاق الشوارع المحيطة بِه تجنباً لحدوث كارثة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.