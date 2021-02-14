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أقدم مصنع للجعة في العالم "مصري".. وهذه قصته!

أقدم مصنع للجعة في العالم "مصري".. وهذه قصته!

رئيس بعثة الآثار المصرية-الأميركية المشتركة: المصنع كان ينتج أكثر من 22 ألف لتر من الجعة في المرة الواحدة

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القاهرة - فرانس برس

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في اكتشاف جديد يضاف إلى الإرث الأثري العريق للفراعنة، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية اكتشاف ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم، بمحافظة سوهاج جنوب البلاد.

وأوضحت في بيان على صفحتها على فيسبوك مساء السبت، أن بعثة الآثار المصرية-الأميركية المشتركة والعاملة في منطقة "شمال أبيدوس" بسوهاج "توصلت إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم".

من أقدم ملوك مصر الفراعنة

كما نقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري أن المصنع "يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)"، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر. وأفاد البيان أن عدداً من علماء الآثار البريطانيين سبق أن اكتشفوا ما يشير إلى هذا المصنع في بداية القرن العشرين بدون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه وكشف محتوياته.

ويتكون المصنع من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على "حوالي 40 حوضاً فخارياً منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء"، وفق البيان.

أكثر من 22 ألف لتر

إلى ذلك أوضح رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 ألف لتر من الجعة في المرة الواحدة، مضيفاً أن المصنع قد يكون بُني في هذا المكان من أجل "الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل"، وخصوصاً أنه عُثر خلال أعمال الحفر في تلك المنشآت على أدلة استخدام الجعة في "طقوس تقديم القرابين".

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة. وتراجعت حركة السياحة بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

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