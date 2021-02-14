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بتهمة دهس طفلين.. حبس سائق باص في حلوان

أرشيفية من مصر

بتهمة دهس طفلين.. حبس سائق باص في حلوان

مستشفى حلوان العام استقبل جثة فتاة عمرها 15 سنة وطفل 6 سنوات، تعرضا لحادث سير بشارع برهان

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دبي - العربية.نت

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قررت نيابة حلوان، الأحد، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل الخطأ، بعدما دهس بسيارته طفلين أثناء عبورهما الطريق.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على سائق تسبب في مصرع طفلين أثناء عبورهما لشارع البرهان بمنطقة حلوان، وتم نقلهما إلى المستشفى، وفق ما نقلته "اليوم السابع".

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كما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة فتاة عمرها 15 سنة وطفل 6 سنوات، تعرضا لحادث سير بشارع برهان في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال التحريات حول الحادث أن سائق سيارة ميكروباص صدم الطفلين أثناء عبورهما الطريق، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهما إلى المستشفى فيما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهالي الضحايا وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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