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العمل على أكثر من "لقاح مصري" لكورونا.. والتجارب مبشرة

كورونا لقاح
تعبيرية

العمل على أكثر من "لقاح مصري" لكورونا.. والتجارب مبشرة

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القاهرة - مي عبد المنعم

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كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أنه جار العمل على أكثر من لقاح "مصري" مضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن التجارب حتى الآن على الحيوانات "مُبشرّة".

وأضاف عبد الغفار أن نتائج التجارب على الحيوانات جيدة من حيث المأمونية والفاعلية، ولا أحد يستطيع توقع النتائج حالياً حتى يتم الانتهاء من الدراسات والتجارب على الحيوانات، ومن ثم إجراء التجارب على الإنسان.

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كما أوضح عبد الغفار أن أولوية الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان هي تطعيم العاملين بالقطاع الطبي والصحي، خصوصاً العاملين في مستشفيات العزل كونهم أكثر اختلاطاً وتعاملًا مع مصابي فيروس كورونا.

أصحاب الأمراض المزمنة

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه يأتي بعد ذلك العاملون في القطاع الطبي بشكل عام، ثم أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن طبقًا لإحصائيات وزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك موقعا إلكترونيا للتواصل مع هذه الفئات، وبعد ذلك ستأتي العديد من قطاعات الدولة دون تحديدها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الأحد بلغ 173813 حالة من ضمنها 134960 حالة تماثلت للشفاء و9994 وفاة.

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