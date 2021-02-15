مأساة في مصر.. عروسان تحت الأنقاض

في مأساة مروعة، لقي عروسا حتفهما بعد أن انهار عقار مكون من طابقين بالعاصمة المصرية القاهرة، فقتل 4 أشخاص.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا مساء أمس الأحد يُفيد بانهيار عقار في جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وسقوط ضحايا، فانتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية ومعدات الإنقاذ إلى مكان الحادث، كما تم فرض طوق حول المكان.

وبينما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثث من أسفل الأنقاض، أعلنت السلطات أن البحث جارٍ عن آخرين.

في شهر العسل!

بدوره، كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أن العروسين اللذين قضيا بين الضحايا تزوجا من شهر تقريبا، كاشفاً أن شرفة المنزل المنهار سقطت منذ أسبوع، وصدر قرار إزالة للعقار في وقت سابق.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة دفعت بـ 7 سيارات إطفاء و5 لوادر لرفع ركام العقار، و6 سيارات إسعاف لنقل المصابين، الذين نقلوا لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أوضحت التحقيقات حتى الآن أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين فوقه، وتسكنه 3 أسر.