.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مأساة في مصر.. عروسان تحت الأنقاض

من موقع الحادث

مأساة في مصر.. عروسان تحت الأنقاض

قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 4 جثث من أسفل الركام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في مأساة مروعة، لقي عروسا حتفهما بعد أن انهار عقار مكون من طابقين بالعاصمة المصرية القاهرة، فقتل 4 أشخاص.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا مساء أمس الأحد يُفيد بانهيار عقار في جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وسقوط ضحايا، فانتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية ومعدات الإنقاذ إلى مكان الحادث، كما تم فرض طوق حول المكان.

فيديو لانهيار عقار في مصر.. وسقوط قتلى ومصابين مصر فيديو لانهيار عقار في مصر.. وسقوط قتلى ومصابين

وبينما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثث من أسفل الأنقاض، أعلنت السلطات أن البحث جارٍ عن آخرين.

في شهر العسل!

بدوره، كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أن العروسين اللذين قضيا بين الضحايا تزوجا من شهر تقريبا، كاشفاً أن شرفة المنزل المنهار سقطت منذ أسبوع، وصدر قرار إزالة للعقار في وقت سابق.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة دفعت بـ 7 سيارات إطفاء و5 لوادر لرفع ركام العقار، و6 سيارات إسعاف لنقل المصابين، الذين نقلوا لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أوضحت التحقيقات حتى الآن أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين فوقه، وتسكنه 3 أسر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد