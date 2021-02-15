وفد مصري في طرابلس.. لاستئناف التواجد الدبلوماسي

في مساعٍ لتسهيل أوضاع المصريين المتواجدين في العاصمة الليبية والتمهيد لاستئناف التواجد الدبلوماسي، وصل وفد مصري إلى طرابلس، اليوم الاثنين، من أجل العمل على التحضيرات الفنية الخاصة باستئناف التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر للعربية، أن الزيارة قد تستمر يومين أو 3 من أجل مناقشة الترتيبات اللوجيستية والإجراءات الخاصة التي تتعلق باستئناف للتواجد الدبلوماسي.

كما ستجري دراسة توقيت عودة العمل بكل من السفارة المصرية بطرابلس والقنصلية في بنغازي.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الزيارة تم الاتفاق عليها خلال زيارة وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة لمصر لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب.

إجراءات أمنية

ولفتت إلى أن حكومة الوفاق قدمت تعهدات للقاهرة بالحفاظ على المصالح المصرية في طرابلس أمنيا واستراتيجيا.

كما كشفت أن تلك الخطوة ستمهد لترتيب زيارة مسؤولين ليبيين جدد إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة.

خطف مصريين

إلى ذلك، سيتم توقيع وثيقة تعهد من الجانب الليبي بالبنود المصرية لعودة عمل السفارة المصرية من جديد.

وفي السياق، أوضحت المصادر أن السفارة المصرية لن تفتح كاملة بخطوة واحدة، بل سيتم استئناف العمل فيها تدريجيا وعلى فترات، وذلك بعد اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية، إضافة إلى وضع خطة كاملة لتأمين العاملين فيها.

كما كشفت المعلومات أن ترتيبات تتم من جانب الوفد المصري المتواجد في ليبيا حاليا لحل عدد من المشاكل، على رأسها إخلاء سبيل مصريين محبوسين لدى حكومة الوفاق، ومناقشة ملف اختطاف العمالة المصرية الذي زاد خلال الفترة الماضية.