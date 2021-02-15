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يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل

جسر طلخا
جسر طلخا

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل

ألقى الورد في النيل وقفز بعده

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دبي - العربية.نت

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لقي طبيب شاب من محافظة الدقهلية في مصر، مصرعه غرقا بعدما ألقى بنفسه من أعلى جسر في نهر النيل بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

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ويبدو أن الطبيب المكتئب ألقى "باقة ورد" كانت بحوزته قبل انتحاره مباشرة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان.

كما أكد الشهود أن "الشاب وقف على جسر طلخا وكان بيده بوكيه ورد ووقف يبكي فترة قصيرة، ثم ألقى الورد فى المياه وصعد على حديد الجسر وألقى بنفسه دون أن يقول كلمة واحدة، فيما حاول عدد من الشباب إنقاذه لكن التيار سحبه وغرق".

إلى ذلك، انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتمكنت من انتشال جثة الشاب.

وبالفحص تبين أن الشخص يدعى "أحمد. م. ر"، 30 سنة، طبيب رمد مقيم بمستشفى كفر صقر المركزي في محافظة الشرقية، ومقيم بقرية التمد الحجر، التابعة لمركز السنبلاوين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

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