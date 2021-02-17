أكد سامح شكري وزير خارجية مصر، أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا، وستظل منخرطة بقوة في الشأن الليبي، من أجل إرساء السلام والاستقرار فيها.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في القاهرة اليوم الأربعاء، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، قال شكري إن مصر قامت بجهود كبيرة لرعاية العملية السلمية ووقف النار في ليبيا، مشيرا إلى إرسال وفد إلى العاصمة الليبية من أجل عمل مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة، وتناول مجمل التطورات والأوضاع وبحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي.

وأكد شكري أن القاهرة تتعاون مع الدول المعنية بالشأن الليبي للحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكدًا وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممي لضمان حل الأزمة.

وقال إن مصر وباكستان تواجهان التحديات المرتبطة بالإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات، خاصة الشباب من الانسياق وراء الدعاوى المغرضة والأفكار المغلوطة.