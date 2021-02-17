.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شكري: لا أطماع لمصر في ليبيا ونتطلع لانتخابات بنهاية العام

وزير الخارجية المصري سامح شكري(أرشيفية- فرانس برس)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية- فرانس برس)
الأزمة الليبية

شكري: لا أطماع لمصر في ليبيا ونتطلع لانتخابات بنهاية العام

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

أكد سامح شكري وزير خارجية مصر، أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا، وستظل منخرطة بقوة في الشأن الليبي، من أجل إرساء السلام والاستقرار فيها.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في القاهرة اليوم الأربعاء، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، قال شكري إن مصر قامت بجهود كبيرة لرعاية العملية السلمية ووقف النار في ليبيا، مشيرا إلى إرسال وفد إلى العاصمة الليبية من أجل عمل مشاورات سياسية مع القيادات الليبية الجديدة، وتناول مجمل التطورات والأوضاع وبحث فرص استئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي.

خسائر بمعظم أسواق الخليج.. أكبرها في قطر أسواق المال أسواق الخليج خسائر بمعظم أسواق الخليج.. أكبرها في قطر

وأكد شكري أن القاهرة تتعاون مع الدول المعنية بالشأن الليبي للحفاظ على وحدة ليبيا، وإجراء انتخابات بحلول نهاية العام، مؤكدًا وجود اتصالات وتعاون مع المبعوث الأممي لضمان حل الأزمة.

وقال إن مصر وباكستان تواجهان التحديات المرتبطة بالإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات، خاصة الشباب من الانسياق وراء الدعاوى المغرضة والأفكار المغلوطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد