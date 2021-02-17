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خارجية أميركا توافق على بيع مصر صواريخ بـ197 مليون دولار

This US Navy photo obtained May 3, 2018 shows the Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72)as it launches a RIM-116 test rolling airframe missile during Combat Systems Ship Qualification Trials (CSSQT) on May 1, 2018 in the Atlantic Ocean.
صواريخ من طراز RIM-116C خلال تمرين عسكري أميركي في المحيط الأطلسي (أرشيفية)
مصر والإرهاب

خارجية أميركا توافق على بيع مصر صواريخ بـ197 مليون دولار

وزارة الخارجية الأميركية: الصفقة ستدعم سياستنا الخارجية وأمننا القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة

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دبي – قناة العربية

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء موافقة الإدارة على بيع مصر معدات عسكرية بقيمة 197 مليون دولار، مؤكدةً أن هذه الصفقة ستدعم سياسة واشنطن الخارجية وأمنها القومي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أنها اتخذت "قراراً بالموافقة على بيع عسكري خارجي محتمل لحكومة مصر لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي (RAM) "بلوك2" ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار".

جنود أميركيون قرب منصة لإطلاق صواريخ من طراز RIM-116C في كوريا الجنوبية
جنود أميركيون قرب منصة لإطلاق صواريخ من طراز RIM-116C في كوريا الجنوبية

وأوضحت أن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدّمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم (الثلاثاء)".

وأضافت أن "الحكومة المصرية طلبت شراء ما يصل إلى 168 من الصواريخ التكتيكية من طراز صاروخ RIM-116C Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2 . تشمل أيضاً الصفقة حاويات الشحن والتخزين RAM Guided Missile Round Pack Tri-Pack ، وأدلة المشغل والوثائق الفنية، وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأميركية والمقاولين، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرمجي. التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج 197 مليون دولار".

صواريخ من طراز RIM-116C خلال تمرين عسكري أميركي في كاليفورنيا (أرشيفية)
صواريخ من طراز RIM-116C خلال تمرين عسكري أميركي في كاليفورنيا (أرشيفية)
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وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة هي حليف رئيسي من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط".

وتابعت: "ستدعم عملية البيع المقترحة سفن Fast Missile Craft التابعة للبحرية المصرية وستوفر قدرات دفاعية محسّنة بشكل كبير للدفاع عن المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس. لن تجد مصر صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل صواريخ RAM Block 1A التي تم شراؤها مسبقاً".

وتابعت: "البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، موضحةً أن المقاول الرئيسي الذي سيزود مصر بهذه المعدات هو Raytheon Missiles.

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