مفقودون وثلوج وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر

تعرضت محافظات مصر لموجة من الطقس السيئ أسفرت عن فقدان 5 أشخاص بعد تعرضهم للغرق وانهيار أجزاء من عقارات وتساقط للثلوج وتوقف حركة المرور على بعض الطرق الرئيسية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء، تصاحبها عواصف من الرمال والأتربة والرياح الشديدة وسقوط أمطار.





وفي محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وسيناء تساقطت كميات من الثلوج غطت الطرق الرئيسية، كما أدى الطقس السيئ إلى إغلاق موانئ الإسكندرية والدخيلة والبرلس، فضلا عن انهيار أجزاء من عقارات بمحافظة الإسكندرية وتحديدا في مناطق محرم بك والإبراهيمية.

وفي محافظة بورسعيد غرق لنش تابع لإحدى الشركات الملاحية على متنه 5 أشخاص هم سائقه واثنان من البحارة وموظفان بالشركة كانوا في طريقهم لتوصيل شحنة تموين سفن تقف في منطقة الغاطس بقناة السويس.

وأعلن عن فقدان جميع من كانوا على النش فيما تم انتشال جثة أحد الغارقين ويدعى محمد فاروق 37 سنة وجارٍ البحث عن الأربعة الباقين.

وفي محافظة جنوب سيناء أعلنت المحافظة مساء أمس غلق مناطق الزيارة بمدينة سانت كاترين والمتمثلة في جبل موسى ووادي جبال ووادي الأربعين ووادي طلاح ووادي التلعة اعتبارا من الثلاثاء وحتى غدا الخميس لسوء الأحوال الجوية وحرصا على حياة الزوار.