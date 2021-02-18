بعد توقف أكثر من عام.. استئناف الرحلات بين مصر وليبيا

أعلن المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أن الخطوط الجوية الليبية ستستأنف رحلاتها الجوية لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام.

وأضاف في بيان رسمي اليوم الخميس، أن سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الرحلات الجوية وجداول التشغيل، موضحا أن عودة الرحلات الجوية بين البلدين ستبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

كما قال إن أول رحلة ستصل مصر عصر اليوم، يتبعها الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطاري معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب في الإسكندرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم الخميس، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأكد الدبيبة، أن ليبيا حكومةً وشعباً تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية السيد الرئيس، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.

من جانبه، شدد الرئيس المصري على حرص بلاده للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءاً باستعادة الأمن، ومروراً بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولاً إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي.