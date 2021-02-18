مشروع مصري يحصد جائزة عالمية.. صاحبته تروي التفاصيل

فازت طالبة مصرية بجائزة مجتمع العمارة العالمي لعام 2020 عن مشروعها المعماري الذي اختارت له اسم "ضي" ويقع جنوب وادي العريش بسيناء وفي منطقة تربط بين الشمال والجنوب بها.

المشروع عبارة عن بناء نُزل بيئي مستدام مرتبط بالبيئة المحيطة ويقدم مجموعة أنشطة ترفيهية متنوعة بمساعدة موادها المستدامة الأصيلة المحيطة بها تقدم للزوار تفاصيل دقيقة عن مكونات المنطقة وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وموادها وتوفر لهم معايشة حقيقية للبيئة الموجودة هناك.

وتقول طيف المقدم صاحبة المشروع والتي تبلغ من العمر 22 عاما وتخرجت من كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، لـ"العربية.نت "إنها أطلقت اسم "ضي" على المشروع، و يعني سطوع القمر الخافت، و يعرف أيضا بضي القمر، وكان سبب اختيار الاسم لأنه يحمل معنى قويًا من خلال إحضار النور في الظلام ويحمل أيضا اسم شقيقتها الكبرى وهو ما تتيمن به.

كما أضافت أن مشروعها وصل القائمة القصيرة لمجتمع العمارة العالمي فئة التصميم الداخلي، مع 4 مشروعات أخرى منها مشروع لصديقتها وزميلتها المصرية ندى أيمن، ومشروعان من إيران والخامس من الهند، موضحة أن هذه المشاريع الخمسة هي الفائزة، بعد تصفيات عديدة.

وتقول طيف "إنها تحلم بتنفيذ المشروع على أرض الواقع للمساهمة في تنشيط وجذب السياحة والسائحين لسيناء التي تتمتع بإمكانيات سياحية وتراثية لا تتوافر في أي مكان آخر، مؤكدة أن مثل المشروعات تعطي انطباعا قويا وراسخا عن استقرار الأوضاع في سيناء، وتزيل أي مخاوف لدى الأجانب والسائحين ومرتبط بالأوضاع الأمنية فيها".

يذكر أن مسابقة مجتمع العمارة العالمي الشهيرة تم تنظيمها، منذ بداية عام 2006، بهدف تسليط الضوء على المشاريع الملهمة، في مجال العمارة المعاصرة، وتقديمها كنماذج يحتذى بها للعالم أجمع.