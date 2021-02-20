شاهد.. العثور على حوت ضخم نافق في مصر

عثر مواطنون مصريون على حوت ضخم نافق قذفته الأمواج بالقرب من ساحل البحر المتوسط على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم دفن الحوت وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات، وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمي.

وكشفت الوزارة عن أنها تلقت بلاغا من أحد الصيادين بالعثور على حيوان بحري نافق على شاطئ منطقة غليون بنطاق محافظة كفر الشيخ، وفور تلقي البلاغ أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة لتحديد نوع الحيوان وأسباب النفوق.

وأوضحت الوزيرة أن المعاينة أسفرت عن أن الحيوان هو لأنثى حوت من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية" ويبلغ طولها 12.60م وقطر الجسم 2.5متر وتزن حوالي 10 أطنان وهو أحد الأنواع المنتشرة في مياه البحر المتوسط، مضيفة أنه يتغذى على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيره الحجم.

وأكدت الوزيرة أن نفوق الحيوان كان منذ عدة أيام داخل مياه المتوسط و قذفته الأمواج خلال الأحوال الجوية الحالية التي تمر بها البلاد حيث بلغ ارتفاع الأمواج أعلى أكثر من 5 أمتار وتخطت سرعة الرياح الـ 120 كم /ساعة مع تيارات بحرية قوية.

كما أشارت إلى أن بعد النفوق دخل الحوت في مرحلة التحلل الرمي شبه التام في مناطق عديدة بالجسم، ما يؤكد أن النفوق تم منذ عدة أيام موضحة أنه تم انتشاله ودفنه بطريقة آمنة بعيدا عن منطقة المد والجزر.