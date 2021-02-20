مصر.. إدراج مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة في مصر، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل محمد مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

حكم مؤبد

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 يوليو 2018، حكما بالسجن المؤبد على عبدالله شحاتة، و13 متهما آخرين بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلاميا باسم "قضية اللجان النوعية".

ودانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم تشكيل لجنة للعمليات النوعية بمحافظة الجيزة وقطع الطرق واستخدام الأسلحة النارية لترهيب المواطنين وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، وحيازة مفرقعات ومنشورات تحريضية، وتلقي تدريبات على تصنيع المتفجرات.