هتك عرض 4 رجال بالقوة.. جديد قضية "طبيب الفنانين" بمصر

حددت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم السبت، جلسة 13 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة "طبيب المشاهير" المتحرش بالرجال بمحكمة جنوب الجيزة، بتهمة هتك عرض 4 رجال.

إلى ذلك، قررت النيابة المصرية إحالة طبيب الأسنان الشهير إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وأقامت "النيابة العامة" الدليل ضد المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" بإطلاعها على هذا الهاتف.

وكانت النيابة العامة المصرية تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، واستمعت إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

يشار إلى أن تلك القضية أثارت استهجانا كبيرا من قبل المصريين على مواقع التواصل، وتراوحت التعليقات بين الدعوات لإنزال أقصى العقوبة عليه وبين وضعه في مراكز للعلاج.