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تصريحات صادمة لمسؤول مصري: التدخين مفيد ويقضي على كورونا

A man smoking a cigarette over a face mask takes a photo at the promenade on the Bund along the Huangpu River during a holiday on May Day, or International Workers' Day, in Shanghai on May 1, 2020. With optimism and a heavy dose of caution, millions of Chinese hit the road or visited newly re-opened tourist sites on May 1 for an extended national holiday in a post-coronavirus confidence test.
(تعبيرية)
فيروس كورونا

تصريحات صادمة لمسؤول مصري: التدخين مفيد ويقضي على كورونا

رئيس "شعبة الأدخنة" في "الغرفة التجارية في مصر" أكد أن للتدخين 7 فوائد صحية منها القضاء على الزهايمر والتوتر العصبي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم 

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في تصريحات صادمة أثارت الجدل، تحدث رئيس "شعبة الأدخنة" في "الغرفة التجارية في مصر" عن التدخين بعكس كل ما هو متعارف عليه علمياً.

وعلى الرغم من تأكيد دار الإفتاء المصرية في أكثر من مناسبة على تحريم التدخين، قال محمود اللولو، رئيس "شعبة الأدخنة" بالغرفة التجارية أن التدخين "حلال" وله "7 فوائد"، بحسب وصفه.

محمود اللولو
محمود اللولو

وعلل اللولو ذلك بأن "كل ما يزرع في الأرض له فائدة". والفوائد التي عددها المسؤول كانت كلها صادمة، حيث قال إن السجائر تقضي على فيروس كورونا، وذلك رغم تحذيرات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية من التأثير السلبي للتدخين بشتى أنواعه على المدخنين ومن حولهم في مواجهة فيروس كورونا، والذي يصيب الجهاز التنفسي بالأساس.

وأكمل محمود اللولو سرد بقية "الفوائد"، بحسب تصريحاته لصحف مصرية، وقال إن التدخين يقضي على مرض الزهايمر، ويعالج التوتر العصبي وتسوس الأسنان ويحسن المزاج العام، ويجعل القوام ممشوقاً، ويساعد في النجاة من أمراض القلب.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

وتابع رئيس "شعبة الأدخنة" قائلاً إنه لو يملك إيصال النصيحة لنصح الجميع بالتدخين.

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ويبدو أن للسجائر "فوائد اقتصادية" أيضاً، حيث يؤكد اللولو أن السجائر "من أهم موارد الحصيلة الضريبية للدولة المصرية"، بحسب قوله.

يذكر أن محمود السيد اللولو فاز برئاسة مجلس إدارة "شعبة تجار وصناع الأدخنة" بغرفة القاهرة التجارية، لولاية تستمر لمدة 4 سنوات، في مارس 2019.

وأصدرت دار الافتاء المصرية فتوى بحرمانية التدخين قبل أكثر من ربع قرن "لما يسببه من أمراض تضر الإنسان"، كما تعترف شركات السجائر بمختلف أنواعها بأن التدخين ضار بالصحة وتلتزم بإيضاح ذلك بملصقات على جميع العبوات. ويحظر بيع السجائر لمن هم دون الـ18 عاماً بسبب مضارها الصحية.

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