أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة للقاحات.

وخلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، استعرضت آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا. ولفتت إلى جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في وضع أولويات اللقاحات التي تحصل عليها مصر لاختيار الأفضل، والفئات المستحقة لتلقي اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تلقي الأطقم الطبية الجرعة الأولى للقاح بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية وتلقي الجرعة الثانية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة على الذين تلقوا اللقاح.

100 مليون جرعة من اللقاحات

كما أشارت الوزيرة إلى تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال بقية الجرعات على مدار العام الحالي، كما سيتم استقبال دفعة من لقاح "سينوفارم" خلال ساعات.

وأوضحت أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية، كما أشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فعالية اللقاحات ومأمونيتها.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة لقاحات فيروس كورونا المستجد من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات للمواطنين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

ولفت الدكتور حسام حسني إلى أنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج في كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.