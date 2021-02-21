3 قرارات جديدة عاجلة في أزمة الإعلامي تامر أمين مع الصعايدة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر 3 قرارات عاجلة بحق الإعلامي، تامر أمين، بعد أن قال في برنامجه "آخر النهار"، في معرض حديثه عن الزيادة السكانية في مصر، إن "نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالاً لا ليلحقوهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم".

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وأضاف في بيان عاجل له: بعد التحقيق مع تامر أمين في المخالفات المنسوبة له والممثل القانوني لقناة النهار، قـــرر المجلس ما يلي:

أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه، وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بـ"تامر أمين" ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

يأتي ذلك فيما حددت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، اليوم الأحد، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامي تامر أمين، بتهمة سب وقذف أهل الصعيد.