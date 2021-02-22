.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

يستخدم جبال سيناء للزراعة.. مشروع مصري يحصد جائزة عالمية

1
من تصاميم المشروع
خاص

يستخدم جبال سيناء للزراعة.. مشروع مصري يحصد جائزة عالمية

صاحبة "جاذبية الصحراء" تشرح لـ"العربية.نت" تفاصيل المشروع الذي يسعى لزراعة المحاصيل بدون تربة أو أسمدة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حصد مشروع في سيناء، قدمته طالبة مصرية وأطلِق عليه اسم "جاذبية الصحراء"، جائزة "أفضل 5 مشروعات" ضمن "جائزة العمارة العالمية" لعام 2020.

ويعتمد المشروع، الذي صُمم ليقام على موقع وادي الوشواش بمدينة نويبع (جنوب سيناء)، على استخدام البيئة المحيطة والتربة والجبال في إقامة مجمع متكامل يقدم المنتجات الغذائية العضوية وزراعة الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في صناعة الأدوية والمنتجات العطرية، بالإضافة لإقامة مجمع سياحي وترفيهي يقدم كافة الأنشطة الترفيهية والتعليمية.

من تصاميم المشروع
من تصاميم المشروع

وقالت ندى أيمن، صاحبة المشروع وهي طالبة بكلية الفنون التطبيقية، لـ"العربية.نت" إنها اختارت منطقة وداي الوشواش لكونها تجاور منطقة وديان ملونة يمكن استخدام مياهها ومعادنها في الزراعة الجيدة والعضوية.

ويتكون المشروع بشكل أساسي من مزرعة مائية، وهو عبارة عن نظام لزراعة المحاصيل بدون تربة، مما يعني أن تنمو جذور النباتات في محلول مغذٍ سائل يعاد تدويره وإعادة استخدامه مراراً وتكراراً بواسطة النباتات. وبالتالي، فإن هذا النوع من الزراعة يستخدم مياهاً أقل بنسبة 70% من الزراعة العادية، بحسب أيمن التي أضافا أن ذلك يؤدي لإنتاج منتجات طبيعية 100% بدون استخدام التربة أو الأسمدة.

من تصاميم المشروع
من تصاميم المشروع
أول خط إنتاج ملابس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر العربية ستايل خاص أول خط إنتاج ملابس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

وأوضحت أن المشروع يتضمن 3 مناطق رئيسية بالإضافة إلى 8 مناطق ثانوية أخرى، مشيرةً إلى أن منطقة جنوب سيناء تشتهر بوجود نباتات برية عطرية تنمو بشكل طبيعي فيها وقد استُخدمت كأدوية منذ القدم.

وأضافت صاحبة المشروع أنه، وبالنسبة للتصميم، تم استخدام مواد خشنة وهياكل شبيهة بالصخور، بينما النحت الرئيسي خلف مكتب الاستقبال مستوحى من جذور النباتات الصحراوية المتناثرة. حتى المطاعم تم تصميمها لأن تكون على قمة جبل، لذلك تم تصميم نظام الأرضيات باستخدام الألواح الليفية. وللمطعم إطلالة، من خلال نافذة واسعة، تغمس الزائرين في البيئة المحيطة.

ندي أيمن
8 صور ندي أيمن
8 صور
ندي أيمن
ندي أيمن
من تصاميم المشروع
من تصاميم المشروع
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد