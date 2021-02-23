رحلة الموت في مصر.. 9 وفيات بينهم 5 أطفال والبحث جارٍ

تواصل السلطات المصرية البحث عن جثامين ضحايا حادث غرق مركبين ببحيرة مريوط في الإسكندرية شمال البلاد، والذي وقع مساء أمس الاثنين.

وأعلنت مديرية الصحة في الإسكندرية ببيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا الحادث بلغ حتى الآن 9 وفيات بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و9 أعوام، مشيرة إلى وجود سيدات بين الضحايا فيما تم العثور على 5 مصابين و2 ناجين، وجارٍ البحث عن مفقودين.

في حين توجه محافظ الإقليم إلى منطقة الجراري أمام استاد برج العرب، لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من أجل انتشال الغرقى ونقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام.

وأعلن المحافظ، أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أي احتياجات في الحال.

من موقع حادث غرق مركبين ببحيرة مريوط في الإسكندرية

رحلة ترفيهية

يشار إلى أن مركبين يقلان ركابا كانوا في رحلة ترفيهية بإحدى الجزر تعرضا للغرق، مساء الاثنين، في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي الإسكندرية شمال مصر.

وكشف شهود عيان أن أكثر من 19 شخصا كانوا على متن المركبين، وعقب انتهاء الرحلة وأثناء عودتهم انقلب بهم المركبان بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من منتجع أفريكانو.