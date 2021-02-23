شاهد.. بياض الثلج يغطي شوارع مصر

تعيش مصر هذه الأيام، حالة من الطقس غير المستمر، فقد تعرضت خلال الفترة الماضية للغرق وانهيار أجزاء من عقارات وتساقط للثلوج وتوقف حركة المرور على بعض الطرق الرئيسية في بعض المحافظات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للثلوج تغطي شوارع البلاد، فيما قال الدكتور محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تكون ذروتها اليوم الثلاثاء.

وأكد أن خريطة الأمطار تشمل محافظات مطروح، والسلوم، ورفح، ورشيد، وبلطيم، حيث تشهد أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، وستمتد حالة عدم الاستقرار إلى باقي المحافظات.

وقد تشتد الأمطار على سيدي براني، ومطروح، والإسكندرية، مع سقوط حبات من البرد، وستمتد الأمطار لتشمل محافظات الوجه البحر، وهناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والجيزة، ويمتد عدم الاستقرار إلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.