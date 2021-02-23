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غرق مركبين مصريين.. انتشال 6 جثث والبحث عن مفقودين

بحيرة مريوط
بحيرة مريوط

غرق مركبين مصريين.. انتشال 6 جثث والبحث عن مفقودين

قوات الإنقاذ النهري مازالت تواصل البحث عن مفقودين آخرين

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القاهرة - العربية.نت  

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تعرض مركبان يقلان ركابا للغرق، مساء الاثنين، في بحيرة مريوط بمنطقة الهوارية غربي الإسكندرية شمال مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بغرق مركبين يقلان ركابا في بحيرة مريوط، وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية الأمن وقوات إدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 6 جثث، نقل 4 منهم إلى مستشفى العامرية، فيما استقبل مستشفى خاص جثتين أخريين.

وكشف شهود عيان أن قوات الإنقاذ النهري مازالت تواصل البحث عن مفقودين آخرين.

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وأضافوا أن أكثر من 19 شخصا كانوا على متن المركبين فى رحلة بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعقب انتهائها وأثناء عودتهم انقلب بهم المركبان بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من منتجع أفريكانو.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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