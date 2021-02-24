إعدام ثان لسفاح الجيزة.. ومحاميه يفجر مفاجأة بالفيديو

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء إحالة أوراق المتهم قذافي فراج والمعروف إعلاميا بسفاح الجيزة للمفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه بتهمة قتل صديقه رضا عبد اللطيف.

تأتي هذه الجلسة عقب الحكم عليه يوم الاثنين الماضي خلال الجلسة الثانية والخاصة لمحاكمته بتهمة قتل نادين السيد الجهادي، إحدى ضحاياه وشقيقة إحدى زوجاته، بإحالة أوراقه إلى المفتي أيضا لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

محاميه ضده

و خلال الجلسة، اعترف محامي السفاح بارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، وطالب بضرورة الكشف على قواه العقلية قائلا: "أقسم بالله لولا تكليف المحكمة لي بالترافع عنه لما ترافعت فما عشته وأنا أقرأ أوراق القضية يؤكد أنه ارتكب جرائمه مع سبق الإصرار والترصد وخلال 3شهور فقط ارتكب جرائم القتل".

اعترافات صادمة

وكان المتهم قد اعترف أنه دفن صديق عمره رضا محمد الذي قتله في عام 2015 وكان يعمل مهندساً في إحدى الدول العربية منذ 20 عاماً، بعدما استقبله عند عودته من الخارج في مطار القاهرة، ثم اصطحبه إلى منزله لتناول الغداء سوياً، ومراجعة بعض الحسابات المالية، وهناك وضع السم له في الطعام لينهي حياته، وقرر دفنه داخل قبر أعده مسبقاً في المنزل.

كما اعترف السفاح بقتل زوجته الأولى فاطمة زكريا بسبب خلافات مالية وأسرية، ووضع جثمانها في ثلاجة كبيرة، ثم دفنها بجانب صديقه، كما اعترف كذلك بقتل الفتاة نادين التي تعمل في إحدى المكتبات معه ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة.

يواصل القتل

وفي العام 2017 توجه السفاح إلى الإسكندرية وهناك واصل ارتكاب جرائمه، حيث قتل عاملة بمحل يملكه.

وشاهدت المحكمة عدة مقاطع فيديو للمتهم وهو يدلي باعترافاته ويشير لأماكن دفن الجثامين، وفيديو آخر يظهر فيه وهو يرتدي جلباباً ونقاباً ويحمل حقيبة ويخرج من باب عقار سكني إلى الشارع.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام المصري كان قد أحال المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات لقتله عمداً 4 أشخاص هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال الفترة ما بين عامي 2015، 2017، وأخفى جثامينهم.