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مصر.. ضبط أسدين وتمساح بمزرعة في منطقة سكنية بالجيزة

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مصر.. ضبط أسدين وتمساح بمزرعة في منطقة سكنية بالجيزة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية.نت

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تمكنت السلطات المصرية من ضبط أسدين وتمساح وعدد من الطيور البرية في مزرعة خاصة بالجيزة جنوب البلاد.

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ونفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية بعد ورود معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بها، وبالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

كما أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 22 حيوان برى تمثل عدد 6 أنواع وهم أسدين أفريقيين وتمساح بالإضافة إلى طائر بشاروش المعروف باسم "فلامنغو" و عدد 14يمام امرى و3 طاووس هندي وفزان ذهبي.

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومصادرة الحيوانات و إيداعها بحديقة الحيوان وضبط صاحبها وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت قبل سنوات قليلة من قتل نمر جبلي التهم طفلة كما هاجم الأهالي وأثار الذعر بقرية كفر حميد التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة.

كما ذكرت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن، وعن طريق قوات خاصة، تمكنت من قتل النمر الذي هاجم الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، حيث التهم أجزاء من رقبتها وتم إنقاذها من بين أنيابه ونقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن النمر ملك لشخص يدعي ع. س. يستخدمه في حراسة مزرعته الخاصة وعلى الفور توجهت قوات خاصة إلى المنطقة الجبلية التي تقع بها المزرعة ورصد النمر ومحاصرته عقب صعوده على إحدى الأشجار، وقتله بإطلاق وابل من الرصاص عليه.

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