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يمتلك 4 عيادات.. قصة حلاق انتحل صفة طبيب بمصر!

طبيب الطبيب القبض ضبط كلابشات

يمتلك 4 عيادات.. قصة حلاق انتحل صفة طبيب بمصر!

زوجته أيضا انتحلت صفة طبيبة تجميل

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دبي - العربية.نت

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كشفت تحريات مباحث الجيزة في مصر، تفاصيل صادمة في قضية انتحال حلاق صفة طبيب أمراض باطنة، وزجته طبيبة تجميل، موضحة أن المتهمين حققا ثروة ضخمة وتمكنا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة من فتح 4 عيادات طبية بمناطق غرب الجيزة، ولقب نفسه بـ"طبيب الغلابة" بسبب حصوله على مقابل زهيد في الكشف على المرضي في المناطق الشعبية. وفق وسائل إعلام مصرية.

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إلى ذلك، أوضحت تحريات الأمن أن المتهم بدأ حياته في صالون حلاقة بمحافظة الغربية، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية العلوم، وفشل في استكمال دراسته، فعمل ممرضا في عيادة طبية بمنطقة الدقي، وتمكن من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب بالتزوير.

زوجته أيضا "نصابة"

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وانتحال صفة طبيب، وكذلك بصحبة زوجته التي سبق وأن عملت في عيادة طبيب تجميل، وأسسا معا مركزا طبيا للكشف على مرضى الباطنية وملحق به عيادة للأمراض الجلدية.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه سبق وعمل في عيادات كممرض للأطباء، موضحا أنه بحث عن الموضوعات الطبية على مواقع الإنترنت، وحصل على كل المعلومات التي تمكنه من فتح عيادة طبية.

كانت شرطة مباحث الجيزة قد تلقت معلومات بانتحال ممرض (سبق أن عمل في صالون حلاقة) وزوجته، مهنة طبيب وطبيبة في مناطق فيصل والهرم و6 أكتوبر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه بصحبة زوجته، وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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