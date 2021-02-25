الصور قتلتهم.. تفاصيل دهس 3 شبان تحت عجلات قطار في مصر

لقي 3 شبان مصرعهم مساء الأربعاء أسفل عجلات القطار أثناء عبورهم خطوط سكة الحديد بقرية الواصفية التابعة لمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية المصرية. وحاول الأهالي جمع أشلاء الضحايا وقاموا بتغطية الجثامين وإخطار الشرطة.

في التفاصيل، تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بمصرع 3 شبان تحت عجلات القطار في مركز أبو صوير، وقد توجهت 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقلت جثامين الشباب لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي.

وأضاف شهود عيان لوسائل إعلام مصرية أن أهالي القرية حاولوا جمع أشلاء الشبان بعد مرور القطار وقاموا بتغطية الجثامين، إلا أنهم لم يستطيعوا التعرف على هوايتهم.

كما أكدوا أن الشبان الـ3 كانوا يلتقطون صوراً تذكارية لأنفسهم وأصروا على ظهور القطار في الخلفية، وظلوا يلتقطون الصور، حتى قام القطار بدهسهم في غفلة منهم. ولفت الشهود إلى عدم قدرة القطار على التوقف بشكل مفاجئ.

إلى ذلك قام زميلهم الرابع بتحذيرهم من خطر اقتراب القطار أثناء التقاطهم الصور، وقفز سريعاً من قضبان القطار، وتم نقله إلى المستشفى.